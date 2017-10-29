Система отопления "Зенит-Арены" позволила фанатам смотреть матч без верхней одежды

На матче 15-го тура между "Зенитом" и "Локомотивом" впервые за время работы "Зенит-Арены" в РФПЛ была опробована система отопления стадиона.

На стадионе "Зенит-Арена" была успешно опробована система отопления объекта. Во время игры 15-го тура Чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом" стадион получил дополнительный "подогрев". Это позволило организаторам матча создать в чаше арены комфортную температуру. Большинство зрителей сидели на трибунах без верхней одежды. Некоторые болельщики даже раздевались по ходу матча догола.

При этом за пределами стадиона температура не поднималась выше +2 градусов по Цельсию. Кроме того, на улице шел дождь вперемешку со снегом: но от осадков фанатов защищала закрытая крыша "Зенит-Арены". Отметим, что система отопления действовала на всех без исключения трибунах "Зенит-Арены".

Ранее мы писали, что на матч "Зенита" с "Локомотивом" пришли 45 829 зрителей.