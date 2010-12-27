Фарфан оформил дубль в матче с "Зенитом"

В матче лидеров РФПЛ открыт счет.

Московский "Локомотив" открыл счет в матче с "Зенитом" в рамках 15го тура Чемпионата России по футболу. Джефферсон Фарфан поразил ворота Андрея Лунева на 57 минуте матча. Точную передачу на гол выдал Алексей Миранчук. Гол был забит в контратаке после затяжной атаки петербуржцев: железнодорожники вышли 3 в 3 и реализовали выигрышный момент.

Через несколько минут Джефферсон Фарфан увеличил отрыв железнодорожников и положил мяч в дальний угол ворот "Зенита".

Отметим, что и третий гол "Локомотива" был забит с участием легионера. Алексей Миранчук пробил Андрея Лунева на 75й минуте после сольного прохода и паса Фарфана.