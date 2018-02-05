Зенит - Летувос Ритас: лучшие моменты

31 января в рамках 5-го тура Топ-16 Еврокубка петербургский «Зенит» дома обыграл литовский «Летувос Ритас».
Игра закончилась со счетом 113:100 в пользу петербуржского "Зенита".
Петр Кудряшов
Видео и фото - PiterTV
Недавно в Петербурге состоялся матч по баскетболу между "Зенитом"и литовским "Летувос Ритас"
31 января в рамках 5-го тура Топ-16 Еврокубка петербургский «Зенит» дома обыграл литовский «Летувос Ритас».
Игра закончилась со счетом 113:100 в пользу петербуржского "Зенита".
Петр Кудряшов
Видео и фото - PiterTV