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Зенит - Летувос Ритас: лучшие моменты

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Недавно в Петербурге состоялся матч по баскетболу между "Зенитом"и литовским "Летувос Ритас"

31 января в рамках 5-го тура Топ-16 Еврокубка петербургский «Зенит» дома обыграл литовский «Летувос Ритас». 

Игра закончилась со счетом 113:100 в пользу петербуржского "Зенита".

Петр Кудряшов

Видео и фото - PiterTV

Теги: баскетбол , зенит
Категории: Спорт

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