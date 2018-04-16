"Зенит" обыграл "Анжи" на домашнем поле

Репортаж Piter.TV

Стартовала решающая стадия Чемпионата России по футболу. Для большинства команд Премьер-лиги это последний шанс улучшить своё положение в турнирной таблице.



Очевидно, что подопечные Роберто Манчини серьёзно подошли к этому вопросу. "Зенит" победил "Анжи" со счетом 1:0. Уже на 36 минуте нападающий Себастьяна Дриусси решил исход всего матча. Во втором тайме голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев покинул поле из-за травмы бедра. Его заменил Юрий Лодыгин. Но и такая замена никак не повлияла на темп игры.

Таким образом "Зенит", набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В то время как у "Спартака" – 50, "Локомотива" 55 баллов.



Болельщики безусловно остались довольны игрой петербуржцев. Для них традиционно действовали развлекательные площадки, а также был проведёт ежегодный тотальный диктант. За всю историю российского футбола болельщики впервые прямо на матче смогут проверить свой уровень грамотности.



О том, что интересного было на матче "Зенита" с "Анжи", а также видео опасных моментов смотри в репортаже Питер ТВ.

Видео: Piter.TV