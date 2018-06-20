Спортсмен "Зенита" забил гол в свои ворота с 30-и метров

Петербургский футбольный клуб одержал победу над "Анжи" в 23-м туре первенства России среди молодежных команд.

Команда с берегов Невы "Зенит" одержала победу над "Анжи" в 23-м туре первенства России среди молодежных команд. Счет встречи - 4:1.

Счет открыл спортсмен из Петербурга Максим Левин, который забил гол ударом с 30-и метров. Правда, в свои ворота.

В конце первой половины игры защитник петербургской команды Андрей Анисимов не реализовал пенальти, однако на 49-й минуте сумел сравнять счет. Победу "Зениту" принес удар нападающего Максима Бачинского. Затем еще один гол за петербуржцев забил Левин. Разгром "Анжи" завершил Никита Симдянкин.

После 23-х туров "Зенит" занимает третье место, "Анжи" идет последним.

Видео: Twitter/ФК "Зенит"