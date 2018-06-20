"Зенит"-"Анжи": видео голов

В Петербурге завершился мачт между "Зенитом" и "Анжи". Команда с берегов Невы выиграла со счетом 5:0.

В Северной столице прошел матч 23-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Анжи". Счет встречи - 5:0.

Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" на Крестовском острове. Судил матч арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. За петербуржцев отличились Сердар Азмун (2 минута) , Бранислав Иванович (9 минута), Эмилиано Ригони (83 минута) , а также Себастьян Дриусси (88 и 89 минута) . К слову, последний оформил дубль за две минуты.

Следующий матч "Зенита" пройдет 20 апреля. Противником станет "Краснодар".

По итогам 23-го тура чемпионата России "Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице. У команды 48 очков. Петербуржцы опережают "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА и "Спартак".

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