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"Зенит" сыграет против "Анжи" в лазурной форме
Сегодня, 13:07
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TretyakovaS

"Зенит" сыграет против "Анжи" в лазурной форме

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Игра пройдет на "Газпром Арене".

В Петербурге ФК "Зенит" сыграет с "Анжи" в лазурной форме. Матч в рамках Российской Премьер-Лиги пройдет на "Газпром Арене". 

Матч стартует в 16:30, а за пару часов до нее будет организован "Фан-Променад". Здесь футбольные фанаты смогут оказать поддержку нуждающимся и познакомиться с теми, кто каждый день совершает добрые дела в рамках проекта ""Зенит"рядом".

Напоминаем, что в мачте молодежного первенства "Зенит" победил "Анжи". Счет встречи составил 4:1, несмотря на автогол Максима Левина, который забил в ворота с 30-ти метров. 

Фото: Twitter/Зенит

Теги: зенит анжи, новости петербурга, новости спб, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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