В Сочи и близлежащих районах под утро произошло землетрясение

Землетрясение было не сильным, но все же довольно ощутимым.

На Черноморское побережье Краснодарского края пришла непогода. Сегодня утром Piter.TV сообщал об ураганном ветре и его последствиях в Новороссийске. В других городах по всему побережью объявлено штормовое предупреждение, которое продлили до 29 сентября. А в Сочи, Туапсе, Лазаревском и близлежащих районах под утро произошло небольшое землетрясение магнитудой 3,6 баллов по шкале Рихтера.

На популярном видеохостинге YouTube женщина поделилась своими впечатлениями от испытанного землетрясения. Автор видео рассказывает, что проснулась ночью от значительного толчка. Но увидев, что их кот продолжает спокойно спать, успокоилась и уснула. А утром, поговорив с соседями, узнала, что те ночью тоже ощутили этот толчок. У одной из соседок самопроизвольно открылась дверь, которая раньше никогда не открывалась. А позднее они узнали, что это было самое настоящее землетрясение.

Видео: YouTube/Лучшая жизнь