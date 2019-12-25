Подземные толчки почувствовали жители шести муниципалитетов Кузбасса.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области. Об этом рассказали представители регионального управления Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Специалисты уточнили, что природное явление зафиксировано в ночь (около 03:41 утра 13 августа по местному времени или в 23:41 вечера 12 августа по московскому времени) на территории Прокопьевского района. Эпицентр подземных толчков находился около населенного пункта Большая Талда. Около этого села находится несколько крупных угледобывающих производств.

Оперативный штаб сообщил, что землетрясение не причинило вреда инфраструктуре и местному населению. Работу предприятий не пришлось приостанавливать. Подземные толчки ощутили жители шести муниципалитетов. Речь идет о Новокузнецке, Новокузнецком районе, Прокопьевске, Белово, Ленинске-Кузнецком, Киселевске. В экстренные службы региона поступило порядка 100 звонков справочного характера.

В настоящее время местные энергетики осматривают Беловскую ГРЭС на предмет повреждений.Это одна из самых мощных электростанций на Кузбассе. Она находилась ближе всего к эпицентру сейсмического события.

На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения.

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