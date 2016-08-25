Земан посоветовал контрразведке перестать искать "русских шпионов"

Глава государства просит обратить внимание на экономические преступления.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведке следует прекратить искать "русских шпионов". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на интервью TV Barrandov. По из сведениям, спикер призвал местные спецслужбы обратить внимание на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями.

Глава страны также в очередной раз отказал повысить главу СБИ Коуделку до звания бригадного генерала. Данное предложение вынес на обсуждение премьер-министр Чехии в связи с годовщиной образования страны.

Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии добавил президент

Земан отказал в повышении звания Михалу Коуледку четвертый раз подряд. По данным президента, сейчас 90% деятельности СБИ связано с обнаружением иностранных "шпионов".

Ранее Piter.tv писал о том, что названы самые быстрые по выдаче шенгенских виз страны.

Фото: Piter.tv

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