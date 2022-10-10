Президент призвал жителей не оставлять укрытия, беречь себя и своих родных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер опубликовал видео с мест взрывов. Он также сообщил, что в результате попаданий ракет по некоторым городам страны есть погибшие и раненые. Зеленский призвал жителей не оставлять укрытия, беречь себя и своих родных.

Держимся и будем сильными. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, сегодня, 10 октября, стало известно о серии взрывов в центре Киева. По данным украинских СМИ, одна из ракет упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее мы сообщали, что взрыв в центре Киева попал в эфир телеканала BBC.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official