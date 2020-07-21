В центре Киева прогремело несколько взрывов

В центре Киева прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
По информации источника, всего в столице Украины были слышны четыре взрыва. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он добавил, что на место ЧП выехали все спецслужбы.
Также в украинских СМИ появилась информация, что одна из ракет упала неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее мы сообщали, что с начала месяца число обстрелов Украиной приграничной территории РФ выросло.
Видео: Telegram / УНИАН; Telegram / Труха Украина; Telegram / СМОТРИ
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