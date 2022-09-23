Зеленский заявил о "дипломатической мобилизации" различных стран в поддержку Украины

На Украине рассказали о том, что Киев сейчас поддерживают "практически все страны".

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг 22 сентября заявил о том, что в мире происходит "дипломатическая мобилизация" различных государств, настроенных на помощь украинцам. Соответствующее заявление глава страны сделал в ходе очередного видеообращения к нации. Политик уверен в том, что вопрос о проведении частичной мобилизации в РФ, а также организация народных референдумов на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республиках, являются препятствиями для возобновления переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал нашу страну после 24 февраля. Нас поддерживают сейчас почти все. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Зеленский заявил о пяти пунктах формулы мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України