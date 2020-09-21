Зеленский заявил, что в Херсон не пустят СМИ "из-за необходимости разминирования"

Глава Украины объяснил, что для начала в городе будут работать саперы.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в город Херсон не пустят СМИ "из-за необходимости разминирования" территории. Соответствующее заявление глава государства сделал в собственном видеообращении к народу, опубликованном вечером 11 ноября. Он отметил, что пока что чиновники не готовы пустить в регион журналистов.

Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что еще 9 ноября российский министр по обороне Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине Сергея Суровикина отдал приказ отвести рВооруженные силы РФ в Херсонской области с правобережья Днепра, на котором находится областной центр, на левый берег реки. С территории по собственному желанию властями были эвакуированы свыше 115 тысяч человек.

Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

