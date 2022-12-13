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Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов

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Глава Украины сообщил о продолжении реализации пути по евроинтеграции.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в очередном видеообращении к нации о том, что в четверг 11 мая он утвердил план реформы правоохранительных органов, которая добавляет стране готовности к европейской интеграции. Политик заметил, что такие нововведения позволяют киевскому режиму реализовывать свой путь на вступление в состав ЕС. Он напомнил жителям о том, что доверие к государству формируется на доверии к тем лицам, которые действуют от имени государства.

Сегодня утвердил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка - всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это детальный документ, который рассчитан до 2027 года.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, мвд, реформы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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