Глава Украины сообщил о продолжении реализации пути по евроинтеграции.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в очередном видеообращении к нации о том, что в четверг 11 мая он утвердил план реформы правоохранительных органов, которая добавляет стране готовности к европейской интеграции. Политик заметил, что такие нововведения позволяют киевскому режиму реализовывать свой путь на вступление в состав ЕС. Он напомнил жителям о том, что доверие к государству формируется на доверии к тем лицам, которые действуют от имени государства.

Сегодня утвердил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка - всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это детальный документ, который рассчитан до 2027 года. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України