Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению

Вооруженным силам Украины необходимо еще немного времени для того, чтобы подготовиться к давно анонсированному контрнаступлению на территории регионального конфликта. Соответствующее заявление глава государства Владимир Зеленский сделал в интервью для британского телеканала BBC. Политик добавил, что в настоящее время уже сформированы бригады для атаки, а бойцы полностью готовы к боевой задаче. Однако по-прежнему ощущается нехватка "в некоторых вещах". В частности, речь идет о западной военной технике, которая поступает киевскому режиму частями и партиями.
Мы можем начать наступать с тем, что у нас есть и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым... Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени
Владимир Зеленский, президент Украины
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Фото и видео: BBC
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