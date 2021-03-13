Президент выступил на внеочередном съезде партии "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его партия постепенно очищается от "засланных казачков и случайных людей". Об этом политик рассказал в рамках выступления перед коллегами на XI внеочередном съезде партии, который проходит в выставочном центре "Парковый". В числе делегатов "Слуги народа" местные журналисты заметили премьер-министра Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и других представителей руководящего состава государства.

Считаю, что вы, мы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться далее. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский уверен, что партии приходится работать в сложных условиях, как как ей противостоят представители "старой системы", а также олигархи и подконтрольные им средства масс-медиа, а также отдельные парламентарии и чиновники. Политик заметил, что сейчас к "Слуге народа" пытаются набиться в друзья те, кто раньше обзывал членов партии последними словами. Спикер призвал политиков сконцентрироваться на выполнении задач, а также проявить свое единство при голосовании в Верховной Раде.

Зеленский объявил о намерении побороть "олигархический класс".

Видео: Youtube/Партія Слуга Народу