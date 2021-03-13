Владимир Зеленский объяснил санкции СНБО

Президент Украины выступил с видеообращением перед народом.

Владимир Зеленский объяснил санкции Совета по национальной безопасности и обороны. Об этом президент Украины заявил после заседания СНБО в видеообращении к народу. Политик отметил, что сейчас Киев "дает сдачи" тем, кто годами наносил по нему удары.

Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс... Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом, а чем-то мифическим. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что поддерживает американские санкции против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского. В настоящее время Украина намерена вернуть все денежные средства, которые были нелегально выведены из данной кредитной организации перед его национализацией.

Киев утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма.

Видео: Youtube/UATV Channel