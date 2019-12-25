Дмитрий Кулеба назвал "три кита", на которых держится стратегия Киева по возвращению полуострова.

Киев утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник заявил о "трех китах" политики по возвращению полуострова Украине. Одним из пунктов является деоккупация региона, стратегию по которой ранее принял местный Совет национальной безопасности и обороны.

Вторым "китом" Украины станет объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки "Крымская платформа". Данное мероприятие состоится 23 августа. К обсуждениям Киев подключит Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Канаду и США.

Третьим "китом" министр назвал — синергию — "восстановление международного права и украинского суверенитета над Крымом. Ранее Владимир Зеленский подписал президентский указ об отдельных мерах, которые направлены на реинтеграцию региона. Киев создаст Организационный комитет по подготовке и проведению в "Крымской платформы", а также сформирует меры поддержки крымско-татарского языка, культуры.

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Фото: МИД Украины