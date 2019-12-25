Ростислав Ищенко назвал негативные факторы, которые повлияют на проигрыш Киева в столкновении с Москвой.

Оценены шансы Украины в случае войны с Россией. Информацией с журналистами YouTube-канала "Украина.ру" поделился глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Эксперт уточнил, что в настоящее время армия ничего не может противопоставить российским вооруженным силам. Политолог уверен, что в случае столкновения с Москвой, Киев проиграет.

Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования

Специалист заявил, что ВСУ не обладает нужным спектром вооружения и техники для ведения боевых действий против России. Также у украинских военных нет необходимого опыта в ведении войны по современным стандартам. На переоснащение и модернизацию средств армии у Киева нет достаточного финансирования. Ищенко объяснил, что в стране фактически отсутствует авиация и ПВО, а бронетехнику можно пробить "теннисным мячиком". При этом солдат вооружают патронами, которые остались с советских времен.

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