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Украина заявила, что вопрос о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу не стоит
Сегодня, 12:53
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lesjasap

Украина заявила, что вопрос о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу не стоит

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Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение Леонида Кравчука по включению Вашингтона в процесс переговоров.

Украина заявила, что вопрос о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу не стоит. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Переговоры в трехсторонней контактной группе  по урегулированию ситуации напоминают чиновнику "театр абсурда". Таким образом спикер ответил на вопрос о возможности привлечения к решению конфликта Вашингтона. Ранее такой вариант событий предложил Леонид Кравчук.

Вопрос о привлечении США в Трехстороннюю контактную группу не стоит...напоминают все больше театр абсурда, где Россия и приглашенные ДНР и ЛНР водят ситуацию по кругу..., лишь бы затягивать процесс.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в настоящее время формат переговоров предполагает участие Киева, Москвы и ОБСЕ.

Киев признал отсутствие прогресса по делам Януковича, необходимого для санкций в ЕС.

Теги: дмитрий кулеба, донбасс, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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