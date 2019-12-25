Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение Леонида Кравчука по включению Вашингтона в процесс переговоров.

Украина заявила, что вопрос о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу не стоит. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Переговоры в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации напоминают чиновнику "театр абсурда". Таким образом спикер ответил на вопрос о возможности привлечения к решению конфликта Вашингтона. Ранее такой вариант событий предложил Леонид Кравчук.

Вопрос о привлечении США в Трехстороннюю контактную группу не стоит...напоминают все больше театр абсурда, где Россия и приглашенные ДНР и ЛНР водят ситуацию по кругу..., лишь бы затягивать процесс. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в настоящее время формат переговоров предполагает участие Киева, Москвы и ОБСЕ.

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