Президент Украины рассказал о том, что справится с ситуацией и без помощи международных партнеров.

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о намерении побороть "олигархический класс" в стране. Об этом он сообщил в рамках собственного видеообращения, опубликованного в Telegram-канале. Спикер выступил после проведенного заседания Совета по национальной безопасности и обороны. Политик заявил, что будет бороться против представителей крупного бизнеса, которые создают монополии на рынке, контролируют прессу и влияют на чиновников.

Мы работаем над тем, чтобы вернуть на Украину справедливость, а ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". Фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук,Фирташ или кто-либо другой. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент заявил, что не нуждается в дополнительной мотивации от международных партнеров в вопросах борьбы с олигарзией, но благодарит их за поддержку. Он заметил, что вместо нас это никто не сделает".

Владимир Зеленский объяснил санкции СНБО.

Видео: Youtube/UATV Channel