Зеленский: Украина "еще раньше" начала "войну" с Россией

Президент Украины рассказал, что власти страны заранее договаривались о поставках оружия еще до начала спецоперации.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев "еще раньше" начал "войну" с Россией. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами BBC. Он прокомментировал ход проведения российской специальной военной операции. По мнению политика, властям нужно было еще раньше подготовиться к столкновению с одной из самых многочисленных армий мира. При этом спикер призвал, что реально подготовиться к такой ситуацией достаточно сложно, поэтому Украине требуется помощь международных партнеров.

Именно поэтому мы хотели в НАТО…Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну еще раньше. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам политика, киевскому режиму следовало заранее готовиться, в частности, собирать денежные средства и вооружение. Зеленский уточнил, что непублично власти страны договаривались с партнерами по военным поставкам. Политик подчеркнул, что по "некоторым вещам" Киев договорился с отдельными странами еще в декабре 2021 года и январе 2022 года.

Кулеба: Украина не заинтересована в обострении отношений с Германией.

Фото: YouTube / Зе!Президент