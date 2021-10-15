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Зеленский встретился с украинскими военными на линии соприкосновения в Донбассе

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Президент Украины посетил позиции ВСУ на линии соприкосновения.

Украинский президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции армии в зоне военной операции на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба политика. Глава государства оценил позиции Вооруженных сил, а также заслушал доклад о проведении операции объединённых сил и ситуации в регионе. 

Зеленский ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы.

офис президента Украины

Напомним, что президент Украины находится в  двухнедельной рабочей поездке по Запорожью, Луганской и Донецкой областях. Там он посетит объекты, расположенные на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. В поездке политика сопровождают послы государств из G7.

Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Донецкая ополченочка

Теги: владимир зеленский, всу, донбасс
Категории: События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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