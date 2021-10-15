Зеленский встретился с украинскими военными на линии соприкосновения в Донбассе

Президент Украины посетил позиции ВСУ на линии соприкосновения.

Украинский президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции армии в зоне военной операции на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба политика. Глава государства оценил позиции Вооруженных сил, а также заслушал доклад о проведении операции объединённых сил и ситуации в регионе.

Зеленский ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы. офис президента Украины

Напомним, что президент Украины находится в двухнедельной рабочей поездке по Запорожью, Луганской и Донецкой областях. Там он посетит объекты, расположенные на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. В поездке политика сопровождают послы государств из G7.

Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Донецкая ополченочка