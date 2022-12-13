Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию

Глава Украины оценил слова Лукашенко о предложении по "пакту о ненападении".

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что страна не собирается атаковать Белоруссию. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинисте в Киеве. При этом политик ушел от прямого ответа на вопрос о том планируют ли стороны подписать пакт о ненападении и предлагал ли такую инициативу Киев Минску.

Все что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на Беларусь не собираемся. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что во вторник 24 января официальный представитель министерства по иностранным делам Украины Олег Николенко прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Чиновник из Киева предостерег Минск от любых возможных агрессивных планов, а также подтвердил отсутствие аналогичных агрессивных намерений в отношении Белоруссии.

Зеленский запретил чиновникам покидать Украину.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України