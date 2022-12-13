Зеленский запретил чиновникам покидать Украину

Президент Украины рассказал о запрете на пересечение госграницы определенным лицам.

Украинский президент Владимир Зеленский запретил чиновникам и правоохранительным органам покидать территорию страны без служебных целей. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении к нации. Политик отметил, что в течение пяти дней будет сформирована процедура пересечения границы. Причиной для выезда госслужащих может быть только официальная поездка. Лидер страны пояснил, что если эти лица хотят отдыхать, то им придется делать это за пределами занимаемого должностного поста.

Подписал сегодня несколько важных указов. Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников заграницу. Это касается всех госслужащих центральной власти и разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что согласно украинскому указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса президента Владимира Зеленского и их заместителей, начальников СБУ, НБУ и заместителей, омбудсмена и его представителей, глав других органов местной власти и руководителей структурных подразделений государственных органов.

Зеленский попросил у министров обороны Запада ускорить поставки танков, пушек, систем ПВО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України