Глава Украины призвал ЕС и США к большему давлению в отношении России.

лидер киевского режима Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление иностранный политик сделал подписчикам в Telegram-канале. Глава соседнего государства опубликовал пост в преддверии рабочей встречи с лидером Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. По мнению зеленского, силы США и Европы напрямую влияют на длительность регионального конфликта.

Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Владимир Зеленский, глава Украины

В начале текущей недели республиканец Дональд Трамп рассказал СМИ о том, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова поднять вопрос поставок американского дальнобойного оружия для ВСУ. На прошлой неделе лидер Белого дома заявил, что практически принял решение по поводу отправки крылатых ракет Украине, однако для начала он хочет понять, как власти страны намерены их использовать.

Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия.

Фото: YouTube / Офіс Президента України