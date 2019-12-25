Зеленский рассказал о вывозе около 35 тыс. человек из Сум, Энергодара и Киевской области

Украинский президент рассказал о трех работающих гуманитарных коридорах.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о вывозе около 35 тысяч человек из Сум, Энергодара и Киевской области. Такими сведениями глава государства поделился в новом видеообращении к жителям страны. Он добавил, что статистика представлена за 9 марта.

Нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Всего было спасено около 35 тыс. человек. Завтра продолжим. Готовим шесть коридоров, молимся, чтобы получилось из Мариуполя, Изюма, Волновахи. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев уведомил общественность о том, что Москва обратилась к Киеву с инициативой по открытию 10 гуманитарных коридоров на Украине. В частности, маршруты проходят через Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь. При этом власти страны согласовали только три из представленных пути эвакуации.

Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию".

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official