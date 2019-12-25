Президент Украины угрожает расправой тем, кто ищет личную выгоду.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию". Такое заявление глава государства сделал во время выступления, опубликованного в социальных сетях. Он пригрозил местным деятелям расправой.

Мы получаем сигналы, что кое-кто из политиков ищет ниточки в России, работает на раскол страны. Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению лидера страны, "кое-то" на Украине считает, что можно не бороться вместе со всеми, а следует договариваться с другой стороной ради личной выгоды. Зеленский отметил, что "все видит".

Зеленский завил о подготовке Киева к следующим раундам переговоров с РФ.

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