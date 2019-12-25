Украинский президент Владимир Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию". Такое заявление глава государства сделал во время выступления, опубликованного в социальных сетях. Он пригрозил местным деятелям расправой.
Мы получаем сигналы, что кое-кто из политиков ищет ниточки в России, работает на раскол страны. Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени.
Владимир Зеленский, президент Украины
По мнению лидера страны, "кое-то" на Украине считает, что можно не бороться вместе со всеми, а следует договариваться с другой стороной ради личной выгоды. Зеленский отметил, что "все видит".
Зеленский завил о подготовке Киева к следующим раундам переговоров с РФ.
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