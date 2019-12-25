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Зеленский призвал главу Евросовета принять решение о членстве Украины в ЕС
Сегодня, 11:19
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Зеленский призвал главу Евросовета принять решение о членстве Украины в ЕС

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Украинский политик общался с Шарлем Мишелем.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал главу Европейского совета Шарля Мишеля принять решение о членстве Украины в ЕС. С соответствующей просьбой глава государства обратился к иностранному чиновнику в Twitter-аккаунте. По словам политика, он обсудил с шарлем Мишелем дальнейшую помощь Евросоюза Киеву.

Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на территории Украины специальной военной операции.  Данная мера связана с ответом Москвы на обращение руководителей народных республик Донбасса о помощи.

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Фото: YouTube \ Факти ICTV
 

Теги: владимир зеленский, евросовет, евросоюз, шарль мишель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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