Зеленский призвал главу Евросовета принять решение о членстве Украины в ЕС

Украинский политик общался с Шарлем Мишелем.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал главу Европейского совета Шарля Мишеля принять решение о членстве Украины в ЕС. С соответствующей просьбой глава государства обратился к иностранному чиновнику в Twitter-аккаунте. По словам политика, он обсудил с шарлем Мишелем дальнейшую помощь Евросоюза Киеву.

Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на территории Украины специальной военной операции. Данная мера связана с ответом Москвы на обращение руководителей народных республик Донбасса о помощи.

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Фото: YouTube \ Факти ICTV

