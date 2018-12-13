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Зеленский аннулировал последние указы Петра Порошенко

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Указы президента связаны с составом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа Петра Порошенко, сообщила пресс-служба лидера страны на официальном сайте.

Зеленский  отменил указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Другим указом Артеменко был снят с поста члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информации. Также президент уволил из Нацсовета Владимира Горковенко, который ранее работал в администрации Порошенко. Петр Порошенко назначил его на данный пост 4 мая.

В начале месяца Артеменко объявил о свой отставке с поста главы Национального совета по телерадиовещанию.  Он заявил, что устал от должности, а также получил другие предложение по работе.

Видео: Зе! - Последний Шанс

Теги: владимир зеленский, петр порошенко
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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