Зеленский объявил о разрыве отношений Украины с Сирией

Он также пообещал усилить санкционное давление против страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве всех отношений с Сирией. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Соответствующее решение было принятое после того, как Сирия объявила о признании ДНР и ЛНР. Зеленский отметил, что Москва добилась этого от Дамаска.

Украинский лидер заявил, что в таком случае больше не будет никаких отношений с Сирией. Он добавил, что Киев усилит санкционное давление против страны.

Ранее Зеленский назвал тяжелой ситуацию для украинских войск на Донбассе.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official