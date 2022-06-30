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Зеленский объявил о разрыве отношений Украины с Сирией

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Он также пообещал усилить санкционное давление против страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве всех отношений с Сирией. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Соответствующее решение было принятое после того, как Сирия объявила о признании ДНР и ЛНР. Зеленский отметил, что Москва добилась этого от Дамаска.

Украинский лидер заявил, что в таком случае больше не будет никаких отношений с Сирией. Он добавил, что Киев усилит санкционное давление против страны.

Ранее Зеленский назвал тяжелой ситуацию для украинских войск на Донбассе.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, президент украины, разрыв отношений, сирия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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