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Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки на Украине

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Украинский лидер подписал указ о введении в действие еще одного решения СНБО.

Украинский президент Владимир Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки  на территории страны. Об этом глава государства рассказал в ходе очередного видеообращения к нации. Политик  заметил, что любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, чиновниками уже "убирается и будет убираться". Лидер страны пояснил, что указом введено в действие еще одно постановление СНБО (Совета по национальной безопасности и обороны). Владимир Зеленский не стал приводить конкретику по вопросу, добавив, что расскажет об этом позже.

Сегодня общество стало свидетелем очередного набора принятых кадровых решений. Я подчеркиваю слово – очередного. Мы продолжим предпринимать шаги. Общественность увидит каждое из них и, я уверен, поддержит их.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, кадровые перестановки, снбо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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