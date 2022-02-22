Глава Украины рассказал, в каком случае Киев введет экстренный режим.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал условие введения военного положения. На совместном брифинге с лидером Эстонии Аларом Карисом глава государства заметил прессе, что не ожидается на масштабной эскалации конфликта, ни военных действий с РФ. В противном случае власти страны будут готовы ввести режим военного положения. Однако в такое развитие ситуации политик не верит.

Мы верим, что войны не будет против Украины и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – будет введено военное положение. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российский президента Владимир Путин вечером 21 февраля по результатам внеочередного большого заседания Совета безопасности обратился к гражданам РФ с обращением. Политик заявил о необходимости незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР, так как вставший на путь кровопролития, насилия и беззакония киевский режим не признавал и не признает никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного метода.

Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией.

Фото и видео: Facebook/Офіс Президента України