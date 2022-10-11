Зеленский: на восстановление электроснабжения на Украине нужно несколько часов

Президент Украины рассказал о работе местных энергетиков.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление электроснабжения на территории Украины специалистам нужно несколько часов. Об этом глава государства рассказал населению в ходе очередного видеообращения, размещенного в его социальных сетях.

Черниговская, Сумская, Киев и Киевская, Львовская, Тернопольская и Днепропетровская области - работаем, здесь необходимы часы. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик утверждает, что в городе Черкассы электроснабжение восстановлено полностью, а в Хмельницком - в большей части города. При этом рабочие смогли восстановить подачу энергии на 50% в Харьковской области, а в Полтавской - практически все потребители получают услугу. Он добавил, что уже "подключены" Николаевская, Запорожская, Одесская области. Владимир Зеленский при этом призвал граждан экономить энергоресурсы.

Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України