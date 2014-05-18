Зеленский: на вооружение армии Украины передадут около 100 единиц техники

Глава Украины раскрыл договоренности в военно-технической сфере с иностранными партнерами.

Владимир Зеленский заявил, что на вооружение армии Украины передадут около 100 единиц техники. Такое заявление глава государства сделал во время собственного выступления в городе Харьков. Мероприятие транслировалось на его личной странице на Facebook. По данным политика, Харьков будет оснащен дополнительными самолетами Ан-178 и вертолет Ми-8, беспилотные летательные аппараты. Военные бригады также смогут использовать новые танки, бронетранспортеры и бронерованные автомобили.

Мы передадим на вооружение около 100 единиц военной техники…Совместно с канадской стороной мы начали космический проект относительно создания космодрома для ракеты-носителя "Циклон" украинского производства. На атлантическом побережье Канады уже начато строительство стартовой площадки. Владимир Зеленский, президент Украины

Военно-морские силы Одессы с вечера ноября получили на вооружение два патрульных катера типа "Айленд". Зеленский уточнил, что Украина сотрудничает с несколькими странами в сфере обороны. С Великобританией Киев подписал соглашение о создании ракетных катеров, военно-морских объектов и транспортировке противоминных судов с ракетными системами. Вместе с Анкарой страна строит корвет.

Медведчук считает, что Зеленский мстит Ахметову за критику со стороны его СМИ.

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