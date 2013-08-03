Медведчук считает, что Зеленский мстит Ахметову за критику со стороны его СМИ

Ранее глава государства рассказал о готовящемся госперевороте, в котором может принять участие предприниматель.

Подозрения Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине — это месть Зеленского за критику со стороны миллиардера. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По словам политика на телеканалах, принадлежащих предпринимателю, "начали реализовывать правда", что пугает президента Зеленского и его команду. Он также объяснил местью схожие обвинения в госизмене в свой адрес.

Это не что иное, как месть по отношению к этому человеку, как и ко всем другим: к "Оппозиционной платформе За жизнь", к представителям партии, в том числе и ко мне. Потому что Зеленского не устраивает сегодня позиция тех, кто его не воспринимает, кто раскрывает людям глаза и кто сорвал с него маску, с вот этого благодетеля, который к чему-то стремится, но ничего не достиг и не имеет шансов достичь.

Виктор Медведчук

Напомним, что Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил о том, что "на пленках" некие люди с Украины и России обсуждали осуществление госпереворота 1-2 декабря. В него якобы пытались вмешать бизнесмена Рината Ахметова. После таких слов европейские облигации энергетического холдинга ДТЭК, который принадлежит Ахметову, упали на 11%. В указанные главой государства даты обстановка в стране была спокойной.

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Видео: YouTube / Россия 24