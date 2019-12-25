Зеленский: Киев направил помощь по гуманитарным коридорам

Президент Украины объявил, что помощь "уже в пути".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что Киев направил помощь по гуманитарным коридорам. Такое заявление глава государства сделал во время брифинга с журналистами. Он напомнил, что жители Волновахи и Мариуполя могут воспользоваться безопасными путями для эвакуации из регионов, в которых ведутся сражения.

Гуманитарные коридоры должны работать сегодня, Мариуполь и Волноваха, чтобы спасти людей - женщин особенно детей, людей старшего возраста. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь - она уже в дороге. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в Минобороны рассказали, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Фиксируется также тенденция к ее ухудшению. Наиболее тяжелое положение наблюдается в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.

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