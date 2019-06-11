Зелёный марафон: яркие моменты

Восьмой по счёту «Зелёный марафон» состоялся в Санкт-Петербурге. Массовый забег, прошедший в первый день лета, собрал 10 тысяч человек.

В этом году мероприятие, прошедшее в парке 300-летия Петербурга, посвятили Дню защиты детей. Взрослый забег предварили соревнованиями для детей - в них смогли проявить себя участники от 7 до 9 и от 11 до 13 лет.



Подрастающие бегуны составили треть гостей "Зелёного марафона", а их дистанция пролегла на 420 метров.

Взрослые же преодолели 4 километра 200 метров.



Мне очень нравится, очень тепло встречают, дети, как я вижу, довольны, я - тоже! Глеб, победитель детского забега

Среди марафонцев были и те, кто в забеге участвует не первый раз.

4,2 км - это было супер, погода просто шикарная, красивый Питер! Всем спорт! участница забега



Впервые "Зелёный марафон" прошёл в 2012 году, в течение 8 лет его участниками стали более 750 000 человек. За годы проект заметно расширил географию и уже был отмечен наградой за вклад в развитие планеты.

Видео и фото - PITER.TV