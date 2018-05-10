Петербуржцев пригласили на "Зеленый марафон" от Сбербанка

В этом году забег проходит в 54 городах России.

В воскресенье, 27 мая в Петербурге состоятся сразу два грандиозных спортивных мероприятия. На старт выйдут участники "Зеленого марафона "Бегущие сердца" от Сбербанка и участники Большого Велопарада - 2018 .

Пригласительное видеообращение для всех гостей марафона записали боксер и депутат Государственной Думы Николай Валуев, заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина и российский хоккеист и бизнесмен Максим Сушинский. В стороне не остались известные петербургские блоггеры: они также приглашают всех петербуржцев на грандиозный спортивный праздник.

В этом году "Зеленый марафон" проходит в 54 городах России. Петербуржцы могут принять участие в марафоне бесплатно, главное - зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru. Забег начнется в 11.00 в парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году дистанцию 4,2 километра внесли в программу мероприятий, посвященных празднованию Дня Города.

На мероприятие лучше приходить всей семьей или пригласить с собой друзей и коллег. Всех участников ждут семейные мастер-классы и площадки с игровыми видами спорта. Весь день будет работать батутная зона. В рамках "Зеленого марафона" состоится акция "Город ярких красок". Петербуржцы, участвующие в забеге, оставят цветные отпечатки рук на тематических панно с достопримечательностями города.

Главным событием проекта станет сбор средств на детскую спортивную площадку в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Ее строительством и благоустройством будут заниматься Сбербанк и Фонд развития детско-юношеского спорта Николая Валуева.

Видео: Сбербанк