Zeit: в Берлине считают, что Навальный выжил благодаря омским врачам

Немецкие власти подозревают, что отравителем мог быть агент ФСБ.

Немецкая газета Die Zeit пишет о том, что в Берлине считают, что Навальный выжил благодаря омским врачам, которые ввели ему атропин, и пилотам, экстренно посадившим самолёт. Журналисты ссылаются на собственные источники.

В материале сказано, что российский политик выжил лишь благодаря "цепочке счастливых случайностей".

Журналисты подчёркивают, что Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера, изучивший пробы Навального, сделал вывод, что оппозиционера отравили новым видом химического оружия "Новичок", который до этого был неизвестен. Немецкие специалисты заявили, что данный тип яда смертельней, чем все предыдущие — при этом он действует медленнее.

Правительство ФРГ больше не сомневается в том, кто стоит за атакой. Это российская спецслужба. цитата из публикации Die Zeit

Немецкие власти подозревают, что отравителем мог быть агент ФСБ.

Ранее вице-канцлер Германии прокомментировал ситуацию с Навальным.