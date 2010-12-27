Продали москвичам: у "Ростелекома" купили здание телеграфа на Почтамтской улице

Появились подробности сделки с московской компанией ООО Фирма "ГРАН".

В Сети появились первые сведения о продаже здания бывшего телеграфа на Почтамтской улице. Ранее сообщалось, что "Ростелеком" продал исторический объект неизвестному покупателю за 410 миллионов рублей. Как сообщает "Агентство строительных новостей", дом № 15 Б на Почтамтской приобрела компания ООО Фирма ГРАН из Москвы. Сумма сделки действительно составила 410 миллионов рублей, торги проходили на базе Российского аукционного дома.

Что известно про объект сделки? Исторически в здании 18 века постройки располагался особняк. В разные годы в нем действовали телеграф, почтовое отделение, офисное пространство. Площадь здания превышает 7.8 тысяч квадратных метров, а сама постройка является памятником архитектуры регионального значения. На данный момент по адресу Почтамтская, 15 Б, действуют офисы, "Центр деловой культуры" и мини-гостиница. Судьба этих предприятий после продажи особняка не сообщается.

По данным Piter.TV, в торгах участвовали два потенциальных покупателя. Про ООО Фирма ГРАН известно, что их офис расположен в Москве, профиль деятельности - управление недвижимым имуществом, строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, производство земляных работ и другие виды деятельности.

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.Фото: Google Maps