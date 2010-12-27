Здание штаб-квартиры РГО теперь красуется в Белой книге Всемирного клуба петербуржцев

Белая книга Всемирного клуба петербуржцев пополнилась.

Здание штаб-квартиры русского географического общества, которое находится в Петербурге, теперь есть в списке Белой книги Всемирного клуба петербуржцев.

Аутентичное состоянии здания помогло попасть в значимую кнингу. Также, в Клубе петербуржцев представили книги, посвященные адмиралу Кузнецову и Великой Отечественной войне. Важно отметить, что на ассамблею прибыли потомки семьи легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна.

Ранее мы сообщали о том, что дачу Гаусвальд закончат реставрировать весной.

Фото: Яндекс.Панорамы