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Здание штаб-квартиры РГО теперь красуется в Белой книге Всемирного клуба петербуржцев
Сегодня, 14:22
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Shdaria
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Здание штаб-квартиры РГО теперь красуется в Белой книге Всемирного клуба петербуржцев

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Белая книга Всемирного клуба петербуржцев пополнилась.

Здание штаб-квартиры русского географического общества, которое находится в Петербурге, теперь есть в списке Белой книги Всемирного клуба петербуржцев.

Аутентичное состоянии здания помогло попасть в значимую кнингу. Также, в Клубе петербуржцев представили книги, посвященные адмиралу Кузнецову и Великой Отечественной войне. Важно отметить, что на ассамблею прибыли потомки семьи легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна. 

Ранее мы сообщали о том, что дачу Гаусвальд закончат реставрировать весной

Фото: Яндекс.Панорамы

Теги: белая книга , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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