Здание на Ушковской потушили, горел строительный мусор

О пострадавших не сообщалось.

В ночь на 6 февраля загорелось здание в Выборгском районе Петербурга. ПО данным представителей ГУ МЧС по региону, причиной стал строительный мусор. Он находится там из-за ремонтных работ в здании 3 корпус 6 по Ушаковской набережной.

На пульт диспетчера сведения о возгорании поступили около половины десятого вечера. Приехавшие сотрудники обнаружили горящий мусор на первом и втором этаже дома. Пострадала территория в 80 и 70 квадратных метров соответственно. Над ликвидацией пламени работали девять человек личного состава экстренного ведомства. К тушению привлекались три единицы спецтехники.

С ситуацией работники справились около 23 часов.

Ранее Piter.tv писал о том, что спасатели среди ночи тушили пожар в квартире на Лесной.

Фото: Piter.tv

