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Здание на Ушковской потушили, горел строительный мусор
Сегодня, 7:04
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lesjasap

Здание на Ушковской потушили, горел строительный мусор

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О пострадавших не сообщалось.

В ночь на 6 февраля загорелось здание в Выборгском районе Петербурга. ПО данным представителей ГУ МЧС по региону, причиной стал строительный мусор. Он находится там из-за ремонтных работ в здании 3 корпус 6 по Ушаковской набережной.

На пульт диспетчера сведения о возгорании поступили около половины десятого вечера. Приехавшие сотрудники обнаружили горящий мусор на первом и втором этаже дома. Пострадала территория в 80 и 70 квадратных метров соответственно. Над ликвидацией пламени работали девять человек личного состава экстренного ведомства. К тушению привлекались три единицы спецтехники. 

С ситуацией работники справились около 23 часов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что спасатели среди ночи тушили пожар в квартире на Лесной.

Фото: Piter.tv
 

Теги: строительный мусор, ушаковская набережная
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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