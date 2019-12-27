Спасатели среди ночи тушили пожар в квартире на Лесной

Предположительно могут быть пострадавшие.

В Красногвардейском районе Петербурга ночью произошел пожар. Об этом сообщили местные жители через социальные сети. Очевидцы рассказали, что бригада скорой помощи забрала пострадавшего.

Видела, вывели детей и мужичка на носилках в реанимацию унесли прокомментировала свидетельница

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что информация о возгорании по Лесной улице поступила на пульт диспетчера около часа ночи. К половине второго огонь был ликвидирован. На месте работали три расчета экстренной службы. Выгорело помещение в двухкомнатной квартире. Пострадала территория в четыре квадратных метра.

Ранее Piter.tv писал о том, что возгорание в "Лениздате" ликвидировано.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

