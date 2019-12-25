Здание бывшей прачечной в Пушкине стало памятником

Постройка, возведённая в период с 1898 по 1904 годы по чертежам известного архитектора двора Александра Баха, выполнена в популярного в ту эпоху кирпичном стиле.

Здание бывшей механической паровой прачечной Царскосельского дворцового правления, расположенное на Набережной улице, д. 3, получило официальный статус охраняемого памятника архитектуры регионального значения. Этот факт гарантирует зданию законодательную охрану и сохранение архитектурного наследия, сообщает пресс-служба КГИОП.

Постройка, возведённая в период с 1898 по 1904 годы по чертежам известного архитектора двора Александра Баха, выполнена в популярного в ту эпоху кирпичном стиле. Её фасады украшены декоративными элементами, такими как профилированные филенки, фигурные кирпичные украшения, а также оригинальными машикулами и выступающими частями фасада, завершающимися фронтоном.

В 1910 году здание оснастили современной немецкой паровой машиной, улучшившей производственные процессы. Памятник истории сохранился несмотря на трудности Великой Отечественной войны и пожары, произошедшие в 2011 и 2013 годах. С 2021 года строение передано религиозному обществу прихода Вознесенского (Софийского) собора г. Пушкин по договору бесплатного владения.

КГИОП поручил разработать проекты реконструкции и реставрационные работы, направленные на сохранность исторического облика и приспособление здания для современных целей. Предварительно начато мероприятие по сохранению целостности строения.

