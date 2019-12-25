Здание Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет региональным музеем

Договор пользования историческим зданием заключили между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

В Ленинградской области продолжают создавать музеи об истории блокады и Дороги жизни. В администрации региона Piter.tv сообщили, что между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом заключен договор пользования зданием Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге. Там появится музей.

Документы находятся на регистрации, а после начнётся процедура оформления здания в собственность Ленинградской области. По словам заместителя председателя Правительства Ленинградской области, председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, к 2023-2024 году музей уже откроют. За оставшееся время планируется спроектировать реставрацию объекта и создать экспозицию.

На данный момент каменное здание в центре Исторического поселения Новая Ладога находится в неудовлетворительном состоянии.

Посетители будущего музея узнают о роли моряков во время работы Дороги жизни и в целом о роли Ладожской флотилии во время Великой Отечественной войны, о судьбах людей, служивших на флоте.

Фото: Красный / Википедия