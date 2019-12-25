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Здание Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет региональным музеем
Сегодня, 9:22
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Здание Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге станет региональным музеем

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Договор пользования историческим зданием заключили между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

В Ленинградской области продолжают создавать музеи об истории блокады и Дороги жизни. В администрации региона Piter.tv сообщили, что между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом заключен договор пользования зданием Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге. Там появится музей.

Документы находятся на регистрации, а после начнётся процедура оформления здания в собственность Ленинградской области. По словам заместителя председателя Правительства Ленинградской области, председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, к 2023-2024 году музей уже откроют. За оставшееся время планируется спроектировать реставрацию объекта и создать экспозицию. 

На данный момент каменное здание в центре Исторического поселения Новая Ладога находится в неудовлетворительном состоянии. 

Посетители будущего музея узнают  о роли моряков во время работы Дороги жизни и в целом о роли Ладожской флотилии во время Великой Отечественной войны, о судьбах людей, служивших на флоте.

Фото: Красный / Википедия

Теги: дорога жизни, здание штаба ладожской флотилии, ленобласть, музей, новая ладога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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