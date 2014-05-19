Здание РНБ на Московском проспекте украсили светопроекциями философских цитат

В этом году петербургские фасады зданий украсят 20 инсталляций, часть из них уже украшает вечерний город.

В пятницу, 29 октября, в 17:10 на фасаде здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте появилась светопроекция мозаик с философскими изречениями из интерьеров библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проектом занимались комитет по градостроительству и архитектуре совместно со специалистами "Ленсвета". Размещение световых проекций на здании библиотеки, напоминающем амфитеатр – это первый опыт работы специалистов с нестандартными формами фасадов.

В этом году петербургские фасады зданий украсят 20 инсталляций, часть из них уже украшает вечерний город.

Ранее "Водоканал" показал, как выглядит обновленный фонтан у Российской национальной библиотеки.

Фото: пресс-служба Смольного