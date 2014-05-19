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Здание РНБ на Московском проспекте украсили светопроекциями философских цитат
Сегодня, 19:33
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Здание РНБ на Московском проспекте украсили светопроекциями философских цитат

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В этом году петербургские фасады зданий украсят 20 инсталляций, часть из них уже украшает вечерний город. 

В пятницу, 29 октября, в 17:10 на фасаде здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте появилась светопроекция мозаик с философскими изречениями из интерьеров библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Проектом занимались комитет по градостроительству и архитектуре совместно со специалистами "Ленсвета". Размещение световых проекций на здании библиотеки, напоминающем амфитеатр – это первый опыт работы специалистов с нестандартными формами фасадов.

В этом году петербургские фасады зданий украсят 20 инсталляций, часть из них уже украшает вечерний город. 

Ранее "Водоканал" показал, как выглядит обновленный фонтан у Российской национальной библиотеки.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: московский проспект, рнб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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