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Неизвестные забросали киностудию "Лендок" бутылками, после чего начался пожар

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Ночью в четверг, 31 августа, неизвестные кинули несколько бутылок в здания открытой киностудии "Лендок". Сообщают, что емкости оставили после себя следы копоти, а от одной задымился подоконник.

Открытая киностудия "Лендок" подверглась атаке неизвестных вандалов. Сообщается, что здание на Крюковом канале забросали бутылками. Инцидент произошел около половины четвертого утра в четверг, 31 августа. На место вызвали спасателей и полицию. В ГУ МВД подтвердили "Фонтанке", что был выезд в Адмиралтейском районе. О стену особняка разбили несколько стеклянных предметов.

Очевидцы рассказали, что на стенах остались следы копоти в тех местах, где разбились бутылки. Одна из емкостей угодила в окно между рамами. Появилось задымление. Прибывшие на место сотрудники МЧС тушили подоконник на первом этаже. Огонь удалось усмирить за 12 минут.

В "Лендоке" отметили, что огонь мог попасть внутрь здания и уничтожить обстановку особняка. За пострадавшим окном находится деревянный зал охраняемый государством. Представители киностудии обратились в прокуратуру. Они требуют защитить их от вандалов.

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Теги: лендок , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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