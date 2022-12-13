Здание "ЧВК Вагнер центр" снова переименовали в "Морскую столицу"

"Вагнер Центр" – это один из арендаторов БЦ (с 1 по 14 этаж).

Зданию "ЧВК Вагнер Центр W", которое торжественно открыли в ноябре 2022 года на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы, вернули название "Морская столица", рассказали в агентстве недвижимости Nikoliers. Отметим, что на "Яндекс.Картах" это здание имеет именно такое название.

Как сообщила "Фонтанка", в Nikoliers не уточнили причину смены названия, отметив, что бизнес-центр не является клиентом агентства.

Собственники уведомили всех, что они сменили [название]. Когда и почему, мы не знаем. Nikoliers

При этом, УК, которая сдает в аренду офисы в БЦ, отметила, что здание всегда и называлось "Морская столица". "Вагнер Центр" – это арендатор. Так как он занимает довольно большую площадь, ему разрешили сделать вывеску на здании. 14 нижних этажей бизнес-центра сдаются на льготных условиях, с 15-го по 25-й – на рыночных.

Фото: Piter.tv